Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, — Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения рф разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом он сказал после саммита в Брюсселе, сообщает Polsat News.
Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.
"Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", – отметил польский премьер.
Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Напомним, что министры обороны рф и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.