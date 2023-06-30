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  1. В мире

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, — Моравецкий

17:23, 30 июня 2023
К этому в стране пришли из-за размещения в Беларуси тактического ядерного оружия рф.
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие, — Моравецкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хотела бы присоединиться к программе ядерного обмена среди стран НАТО, учитывая намерения рф разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом он сказал после саммита в Брюсселе, сообщает Polsat News.

Моравецкий подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских и натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", – отметил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что "мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

Ядерный обмен (Nuclear Sharing) – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, что министры обороны рф и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. 

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