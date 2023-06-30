Кабмин согласовал назначение нового заместителя Киевской облгосадминистрации

30 июня Кабмин согласовал ряд назначений на должности глав и заместителей глав госадминистраций. Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.
Так, правительство согласовало назначение
– Панасенко Александра Андреевича главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области;
– Карнаух Леси Аркадьевны заместителем главы Киевской областной государственной администрации;
– Кропивченко Сергея Ивановича заместителем главы Сумской областной государственной администрации;
– Дрозденко Алексея Александровича заместителем главы Сумской облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
– Самойленко Антона Игоревича заместителем главы Херсонской областной государственной администрации;
– Сторчака Евгения Алисовича директором общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат».
Также Кабмин согласовал увольнение Букреевой Натальи Александровны с должности главы Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области.
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