Кабмин провел заседание: какие решения приняли 30 июня

Создан межведомственный Координационный центр по сохранению культурного наследия и культурных ценностей на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.

Фото: КМУ

Кабинет министров в пятницу, 30 июня, провел заседание. О принятых решениях сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України», спрямований на врегулювання питання пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України, у звʼязку з денонсацією угод щодо пенсійного забезпечення з державами - учасницями СНД. Законопроектом пропонується врегулювати питання обчислення розміру пенсії пропорційно до страхового стажу, набутого в Україні, для осіб, які працювали в Україні та за її межами; врегулювати питання зарахування стажу, набутого за період роботи в державах, які входили до складу колишнього СРСР; визначити умови пенсійного забезпечення військовослужбовців, які мають страховий стаж, набутий в РФ. Також передбачається доповнити перелік підстав припинення виплати пенсії.

- Внесено зміни до додатка 2 «Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2011 N 835; Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 N 1051; та Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування в порядку виконання делегованих повноважень, які є обовʼязковими для надання через центри надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523-р. Зміни спрямовані на приведення вищевказаних нормативно-правових актів у відповідність із положеннями ЗУ «Про Державний земельний кадастр» в частині впровадження механізму внесення до Державного земельного кадастру відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів, а також спрощення й уніфікацію форм витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки та удосконалення структури електронного документа в частині внесення до Державного земельного кадастру обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих обʼєктів і відомостей про заходи щодо охорони земель і ґрунтів.

- Затверджено Порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами. Порядком передбачено організацію та процес розроблення регіональних планів управління відходами; вимоги до їх змісту та наповнення; процедуру погодження регіональних планів управління відходами; механізм їх затвердження та оприлюднення; вимоги до внесення змін до затверджених регіональних планів управління відходами та організацію їх виконання.

- Внесено зміни до пункту 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. Передбачено, що атестація, строк проведення якої настав у період воєнного стану, за рішенням роботодавця, погодженим із профспілкою, проводиться протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Результати атестації, проведеної до введення воєнного стану в Україні, продовжують діяти та використовуються у період воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

- Затверджено Порядок використання коштів з рахунка Міністерства аграрної політики та продовольства, відкритого у Національному банку для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії. Передбачено, що кошти з рахунку отримує Держрибагентство, яке використовуватиме їх для фінансового забезпечення заходів з надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії, а саме: для закупівлі зерна українського походження; для фінансування логістичних послуг, послуг страхування, послуг перевалки, необхідних для надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії. Встановлено, що Мінагрополітики може використовувати кошти на сплату комісійних витрат (в разі виникнення) у рамках виконання договору банківського рахунка з Національним банком.

- Викладено у новій редакції Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також із забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав людини. Чітко визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті, головним розпорядником яких є Міністерство юстиції України з метою підвищення ефективності захисту прав та інтересів України, зокрема, шляхом передбачення нормативного регулювання витрат на послуги, які будуть надані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України. Приведено зазначений Порядок використання коштів у відповідність до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного субʼєкта та України і заяв, повʼязаних із відшкодуванням шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 N 581/2002.

- Внесено, на виконання пункту 5-3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яким встановлено, що реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо реімбурсації вартості медичних виробів здійснюється відповідно до цього Закону з 01.07.2023, зміни до ряду постанов КМУ щодо реімбурсації медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 07.09.1998 N 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» щодо видачі номерних знаків у територіальному сервісному центрі МВС або присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків без їх видачі за бажанням власника; замовлення номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації). Внесено зміни до постанови КМУ від 04.06.2007 N 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання». Цими змінами запроваджено можливість окрім отримання номерних знаків із відповідними комбінаціями, за які передбачена додаткова плата (так звані коштовні номерні знаки), присвоювати такі комбінації без виготовлення номерного знака. Передбачено можливість за фіксовану плату обирати номерні знаки або їх буквено-цифрову комбінацію, якщо їх комбінації не віднесено до коштовних. Встановлено плату за попереднє замовлення (бронювання) обраних номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації).

- Внесено зміни до пункту 2 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю з метою приведення його у відповідність до частини третьої статті 9 ЗУ «Про державний кордон України». Встановлено, що пункт пропуску через державний кордон - спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, автомобільних і пішохідних шляхах, в аеропортах (на аеродромах), морських і річкових портах, включаючи частину їх акваторії (захищена повністю або частково огороджувальними гідротехнічними спорудами чи обʼєктами природного походження), з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, на якій здійснюються прикордонний, митний контроль, інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

- Внесено зміни до пункту 15 додатка 5 до постанови КМУ від 21.03.2023 N 441 «Про утворення акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Зазначено відомості про уповноважену особу засновника, якій надаються повноваження проводити дії, повʼязані з утворенням товариства та реєстрацією випуску акцій - Сметаніна Германа Володимировича, генерального директора акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.07.2021 N 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» з метою визначення порядку реімбурсації медичних виробів та розрахунку граничних оптово-відпускних цін на медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою медичних гарантій.

- Внесено зміну до пункту 6 постанови КМУ від 02.02 2011 N 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Встановлено, що строк відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які в особливий період направляються в межах України в райони воєнних (бойових) дій для участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також здійснення заходів із забезпечення правопорядку на деокупованих територіях та на державному кордоні, не повинен перевищувати період здійснення таких заходів.

- Внесено зміни до Переліку одержувачів обовʼязкового безоплатного примірника видань України, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2002 N 608 «Про порядок доставляння обовʼязкових примірників документів», та до Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою КМУ від 21.10.2015 N 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» у звʼязку з прийняттям ЗУ «Про медіа», положеннями якого змінюється підхід до реєстрації субʼєктів медіа (засобів масової інформації) та субʼєкт реєстрації. Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 17.11.1997 N 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» та постанову КМУ від 28.04.2021 N 418 «Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі».

- Викладено у новій редакції Статут приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» задля приведення його у відповідність з положеннями ЗУ «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 N 2465-IX.

- Внесено зміни до списку громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму «Яд ва-Шем» звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України - звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру. Включено до переліку осіб, яким здійснюється виплата стипендій, двох громадян України - Соколовського Анатолія Дмитровича (Праведника України) та Савенко Ольгу Іванівну (Праведника Бабиного Яру).

- Затверджено Порядок ведення Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами. Порядком визначено процедуру функціонування Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами та запроваджено облік спеціальних дозволів на користування надрами за єдиним порядком.

- Внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 24.02.2022 N 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту». Доповнено Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, консультаційними послугами у сфері інформаційних технологій; здійсненням операцій із сплати членських внесків до міжнародної організації RIPE NCC, до комісії по збереженню морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР); послугами з розробки та адаптації дизайну пакування харчових продуктів; послугами з утилізації невикористаних інгредієнтів для виробництва харчових продуктів; витратами, повʼязаними з участю субʼєктів господарювання у міжнародних виставках для представлення української продукції з метою її подальшого просування на зовнішні ринки та вивчення передових світових технологій виробництва.

- Утворено кафедру військової підготовки Національного університету «Чернігівська політехніка», що дозволить організувати проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу в обсягах 150 осіб за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України.

- Утворено делегацію Уряду України для участі у переговорах з делегацією Уряду Республіки Польща щодо підготовки тексту проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про залізничне сполучення через державний кордон. Затверджено директиви делегації Уряду України для участі у переговорах. Укладення Угоди дозволить створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення залізничних перевезень між двома країнами, що в свою чергу сприятиме активізації двосторонніх звʼязків, налагодженню та розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин між Україною та Республікою Польща.

- Погоджено зміну цільового призначення земельної ділянки державної власності загальною площею 533,9014 гектара, що перебуває у постійному користуванні Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»та розташована на території Кременчуцького району Полтавської області, з категорії земель лісогосподарського призначення на категорію земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення з метою подальшої передачі її у постійне користування Національному природному парку «Нижньосульський».

- Доручено Міністерству освіти і науки, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерству у справах ветеранів, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури та Національній академії аграрних наук провести огляди витрат державного бюджету в окремих сферах. Затверджено сфери та цілі проведення оглядів витрат державного бюджету. Доручено затвердити у тритижневий строк склад робочих груп з проведення оглядів витрат; провести до 01.10.2023 узгоджувальні наради за участю Мінфіну для розгляду попередніх звітів про огляди витрат; подати до 1 грудня КМУ звіти про проведені огляди витрат.

- Погоджено пропозицію Національної академії медичних наук щодо утворення державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук України», реорганізувавши шляхом злиття державну установу «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України та державну установу «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України».

- Створено міжвідомчий Координаційний центр зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Доручено Координаційному центру у двотижневий строк розробити та подати на розгляд Міністерству культури та інформаційної політики план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Рекомендовано Координаційному центру звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей.

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