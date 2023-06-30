Данилов об угрозе вагнеровцев из Беларуси: Внимательно следим

Возникновение новых угроз, связанных в том числе с деятельностью вагнеровцев, отслеживается и не снято с повестки дня, — сказал секретарь СНБО.

Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина следит за перемещениями российских войск и техники на территории Беларуси, в частности, следит за наемниками ЧВК "Вагнер".

По его словам, возникновение новых угроз, связанных в том числе с деятельностью вагнеровцев, отслеживается и не снято с повестки дня.

"Украина внимательно изучает и анализирует весь комплекс вопросов безопасности в частности изменений в перемещении российских войск и техники на территории Беларуси и других смежных с Украиной территориях", - написал Данилов в Твиттер.

Напомним, что неудачный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина завершился договоренностями с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об уходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

В связи с этим Президент Владимир Зеленский поручил усилить северное направление Украины из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь.

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