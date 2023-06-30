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  1. В Украине

В Харькове военный комиссар брал взятки за оформление «нужной» справки ВВК

21:29, 30 июня 2023
Военный комиссар организовал преступную группу с целью получения взяток за влияние на принятие решения главой медицинской комиссии, который определял степень годности призывников к военной службе.
В Харькове военный комиссар брал взятки за оформление «нужной» справки ВВК
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В Харькове разоблачен военный комиссар, требовавший взятки за оформление справки ВВК. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, офицера отдела учета и бронирования, а также гражданское лицо подозревают в злоупотреблении влиянием.

Установлено, что подполковник организовал преступную группу с целью получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения главой медицинской комиссии, который определял степень годности призывников к военной службе.

Так, чиновник требовал и получил от гражданина 25 000 гривен неправомерной выгоды. За эти средства он обещал ему справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина нуждался в лечении в течение двух месяцев.

Правоохранители разоблачили подозреваемых при получении средств и предоставлении гражданину справки ВВК.

Начальник РТЦК и СП начал скрываться от органа досудебного расследования, однако его местонахождение было оперативно установлено.

Проведен санкционированный обыск по месту его временного проживания и вручено ходатайство об отстранении от занимаемой должности, добавляют в прокуратуре.

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