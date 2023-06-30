Лидеры ЕС поддержали использование замороженных активов рф в пользу Украины, – Bloomberg

По данным СМИ, на саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали взыскание с замороженных активов Центробанка рф налог на прибыль.

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Лидеры ЕС поддержали план использования замороженных активов Центробанка рф в пользу Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, в четверг во время переговоров в Брюсселе лидеры ЕС поддержали взыскание с замороженных активов Центробанка рф налога на прибыль в пользу Украины.

По оценкам, эта прибыль может составить примерно три миллиарда евро в год.

Как отмечают СМИ, ЕС стремится получить поддержку плана от «Большой семерки».

Более подробное предложение Европейская комиссия готовится представить до конца лета, однако, как замечает Bloomberg, неизвестно, когда именно это произойдет, поскольку она стоит перед рядом политических и юридических вызовов.

В частности, отмечается, что существует юридический риск, что план может быть обжалован в суде. Также может оказаться, что проценты и доходы, полученные от замороженных суверенных активов рф, принадлежат именно россии.

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