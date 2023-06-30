Избран председатель Корабельного районного суда города Николаева

Суд возглавила Яна Чернявская.

Источник фото: Корабельный районный суд г. Николаева

8 июня 2023 было проведено собрание судей Корабельного районного суда г. Николаева, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Собранием судей путем тайного голосования председателем Корабельного районного суда г. Николаева избрана судья Чернявская Яна Анатольевна, которая начинает исполнение обязанностей с 1 июля 2023 года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

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