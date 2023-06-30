Обрано голову Корабельного районного суду міста Миколаєва

Суд очолила Яна Чернявська.

Джерело фото: Корабельний районний суд м. Миколаєва

8 червня 2023 року було проведено збори суддів Корабельного районного суду м. Миколаєва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Зборами суддів шляхом таємного голосування головою Корабельного районного суду м. Миколаєва обрано суддю Чернявську Яну Анатоліївну, яка розпочинає виконання обов'язків з 1 липня 2023 року.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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