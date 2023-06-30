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  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Зарахування зустрічних вимог сторін, які мають підтверджені арбітражним рішенням зобов’язання зі сплати на користь одне одного грошових коштів: постанова КЦС ВС

16:27, 30 червня 2023
КЦС ВС визначився щодо можливості зарахування зустрічних однорідних вимог сторін спору, які мають підтверджені арбітражним рішенням зобов’язання зі сплати на користь одне одного грошових коштів.
Зарахування зустрічних вимог сторін, які мають підтверджені арбітражним рішенням зобов’язання зі сплати на користь одне одного грошових коштів: постанова КЦС ВС
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У цій справі «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» подала до національного суду заяву про визнання та надання дозволу на виконання арбітражного рішення. Заявник зазначав, що Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України частково задовольнив первісний і зустрічний позови сторін спору, стягнув з компанії «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» на користь АТ «Укргазвидобування» 677 446,56 євро та з АТ «Укргазвидобування» на користь «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» 624 132,32 євро. Водночас АТ «Укргазвидобування» заперечувало проти цього, вказувало, що його зобов’язання перед заявником припинені з огляду на їх зарахування із зустрічними однорідними вимогами на підставі заяви товариства про зарахування зустрічних однорідних вимог, передає офіційний сайт ВС.

Суд першої інстанції, задовольняючи заяву «NOVARGI INDUSTRIES S.L.», керувався тим, що немає правових підстав для відмови у визнанні й наданні дозволу на виконання арбітражного рішення. При цьому суд першої інстанції вважав, що оскільки міжнародний комерційний арбітраж не вирішував питання про зарахування зустрічних вимог, немає підстав для відмови в задоволенні заяви «NOVARGI INDUSTRIES S. L.».

Водночас Верховний Суд дійшов висновку, що оскільки рішенням МКАС при ТПП України встановлено обов’язок компанії «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» перед АТ «Укргазвидобування» щодо сплати коштів, а також обов’язок АТ «Укргазвидобування» перед «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» щодо погашення боргу, але зарахування зустрічних однорідних вимог міжнародним комерційним арбітражем не проведено, зазначене рішення не оспорено сторонами та є обов’язковим для них, при цьому АТ «Укргазвидобування» виконало своє зобов’язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог до компанії «NOVARGI INDUSTRIES S.L.», немає правових підстав для примусового виконання рішення МКАС при ТПП України, зокрема, в частині стягнення з АТ «Укргазвидобування» на користь «NOVARGI INDUSTRIES S.L.» грошових коштів.

Зараховані вимоги відповідають умовам зустрічного зарахування на підставі положень ст. 601 ЦК України, ч. 3 ст. 203 ГК України, оскільки є зустрічними (кредитор за одним зобов’язанням є боржником за іншим, а боржник за першим зобов’язанням є кредитором за другим), однорідними (стосуються стягнення грошових коштів, виникли на підставі одного договору та підтверджені одним арбітражним рішенням), безспірними (встановлені рішенням міжнародного комерційного арбітражу, з яким погодилися сторони) та такими, строк виконання яких настав (сторони погодилися з ухваленим рішенням міжнародного комерційного арбітражу та звернулися із заявами про надання дозволу на його виконання).

Встановлення та урахування обставин виконання сторонами рішення міжнародного комерційного арбітражу, у тому числі на підставі положень ст. 601 ЦК України чи ч. 3 ст. 20З ГК України, не є зміною такого рішення, а є процесуальним обов’язком суду, який вирішує питання про наявність правових підстав для примусового виконання відповідного рішення міжнародного комерційного арбітражу (ч. 3 ст. 479 ЦПК України).

Постанова КЦС ВС від 15 червня 2023 року у справі № 824/144/22 (провадження № 61-2716ав23).

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