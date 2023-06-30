ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти рф ще на півроку

Європейська рада вирішила продовжити санкції проти рф через війну.

Фото: DR

ЄС вирішив продовжити економічні санкції проти рф за війну. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Так, Європейська рада вирішила продовжити санкції проти рф на наступні шість місяців.

У повідомленні йдеться, що «Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій, але врешті погодилася дати «зелене світло», враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується».

Нагадаємо, що фінальне рішення про продовження санкцій має ухвалити Рада ЄС.

До цього пакету входять найперші санкції проти рф, запроваджені ще у 2014 році, та усі наступні, що додалися після початку повномасштабної війни.

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