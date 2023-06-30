Гетманцев розповів про ключові зміни закону про скасування 2% податку для бізнесу

Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про головні новації закону про скасування 2% податку для бізнесу.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про ключові зміни ухваленого парламентом урядового законопроєкту №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану щодо скасування 2% податку для бізнесу.

За його словами скасовується система 2% єдиного податку для бізнесу та врегульовуються відповідні перехідні положення, які стосуються переходу бізнесу на інші системи оподаткування.

Мораторій на документальні перевірки податковою бізнесу залишається чинним, з урахуванням такого:

дозволеними залишаються документальні позапланові перевірки за окремими підставами їх проведення;

планові перевірки до кінця воєнного стану проводяться виключно щодо суб'єктів господарювання у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, та тих, які надають фінансові, платіжні послуги(банки, мікрокредитні організації).

При цьому передбачається звільнення платника податків від штрафів та пені до завершення воєнного стану, якщо він сплатить донараховану за результатом перевірки суму податків чи ЄСВ протягом 30 днів.

Крім цього у період з 1 серпня 2023 р. і до кінця воєнного стану встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок з питань сплати ЄСВ.

Також зазначеним законом ФОПи звільняються від відповідальності за порушення в сфері застосування РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Для прифронтових територій та територій можливих бойових дій, звільнення від штрафів триватиме до виключення регіону з переліку територій можливих чи активних бойових дій. Також для ФОПів спрощується форма чека, що було однією з вимог малого бізнесу

Крім цього бізнес звільняється від відповідальності за порушення в сфері сплати ЄСВ, вчинені з початку воєнного стану й до 1 серпня 2023 р.

«Технічний борг» в електронному кабінеті не враховуватиметься під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі.

Також законодавці зберегли добровільну сплату єдиного податку для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

Крім цього встановлено, що до платників податків на прифронтових територіях (у тому числі на територіях можливих бойових дій) не вживатимуться заходи з погашення податкового боргу.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», податкова служба роз’яснила, як відбуватиметься перехід бізнесу зі сплати єдиного податку за ставкою 2%.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.