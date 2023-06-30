ЕС решил продлить экономические санкции против рф еще на полгода

Европейский совет решил продлить санкции против рф из-за войны.

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ЕС решил продлить экономические санкции против рф за войну. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

Так, Европейский совет решил продлить санкции против рф на следующие шесть месяцев.

В сообщении говорится, что «Венгрия требовала провести оценку влияния санкций, но в конце концов согласилась дать «зеленый свет», учитывая ожидаемую вскоре оценку Комиссией санкций».

Напомним, что финальное решение о продлении санкций должен принять Совет ЕС.

В этот пакет входят первые санкции против рф , введенные еще в 2014 году, и все последующие, которые добавились после начала полномасштабной войны.

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