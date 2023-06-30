ЕС решил продлить экономические санкции против рф еще на полгода

ЕС решил продлить экономические санкции против рф за войну. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.
Так, Европейский совет решил продлить санкции против рф на следующие шесть месяцев.
В сообщении говорится, что «Венгрия требовала провести оценку влияния санкций, но в конце концов согласилась дать «зеленый свет», учитывая ожидаемую вскоре оценку Комиссией санкций».
Напомним, что финальное решение о продлении санкций должен принять Совет ЕС.
В этот пакет входят первые санкции против рф , введенные еще в 2014 году, и все последующие, которые добавились после начала полномасштабной войны.
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