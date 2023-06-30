Лідери ЄС підтримали використання заморожених активів рф на користь України, – Bloomberg

За даними ЗМІ, на саміті у Брюсселі лідери ЄС підтримали стягнення з заморожених активів Центробанку рф податок на прибуток.

Фото: Getty Images

Лідери ЄС підтримали план використання заморожених активів Центробанку рф на користь України. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, у четверг під час переговорів у Брюсселі лідери ЄС підтримали стягнення з заморожених активів Центробанку рф податку на прибуток на користь України.

За оцінками, цей прибуток може становити приблизно три мільярди євро на рік.

Як зазначають ЗМІ, ЄС прагне отримати підтримку плану від «Великої сімки».

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа, однак, як зауважує Bloomberg, невідомо, коли саме це станеться, оскільки вона постає перед низкою політичних та юридичних викликів.

Зокрема, зазначається, що існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також може виявитися, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів рф, належать саме рф.

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