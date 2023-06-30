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Лідери ЄС підтримали використання заморожених активів рф на користь України, – Bloomberg

16:55, 30 червня 2023
За даними ЗМІ, на саміті у Брюсселі лідери ЄС підтримали стягнення з заморожених активів Центробанку рф податок на прибуток.
Лідери ЄС підтримали використання заморожених активів рф на користь України, – Bloomberg
Фото: Getty Images
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Лідери ЄС підтримали план використання заморожених активів Центробанку рф на користь України. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, у четверг під час переговорів у Брюсселі лідери ЄС підтримали стягнення з заморожених активів Центробанку рф податку на прибуток на користь України.

За оцінками, цей прибуток може становити приблизно три мільярди євро на рік.

Як зазначають ЗМІ, ЄС прагне отримати підтримку плану від «Великої сімки».

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа, однак, як зауважує Bloomberg, невідомо, коли саме це станеться, оскільки вона постає перед низкою політичних та юридичних викликів.

Зокрема, зазначається, що існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також може виявитися, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів рф, належать саме рф.

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