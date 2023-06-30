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  1. В Україні

У Харкові військовий комісар брав хабарі за оформлення «потрібної» довідки ВЛК

21:29, 30 червня 2023
Військовий комісар організував злочинну групу з метою одержання хабарів за вплив на прийняття рішення головою медичної комісії, який визначав ступінь придатності призовників до військової служби.
У Харкові військовий комісар брав хабарі за оформлення «потрібної» довідки ВЛК
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У Харкові викрито військового комісара, який вимагав хабаря за оформлення довідки ВЛК. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, начальника одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, офіцера відділу обліку і бронювання, а також цивільну особу підозрюють у зловживанні впливом.

Встановлено, що підполковник організував злочинну групу з метою одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення головою медичної комісії, який визначав ступінь придатності призовників до військової служби.

Так, посадовець вимагав та одержав від громадянина 25 000 гривень неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв йому довідку військово-лікарської комісії, згідно якої чоловік потребував лікування протягом двох місяців.

Правоохоронці викрили підозрюваних під час одержання коштів та надання громадянину довідки ВЛК.

Начальник РТЦК та СП почав переховуватися від органу досудового розслідування, проте його місцезнаходження було оперативно встановлено.

Проведено санкціонований обшук за місцем його тимчасового проживання та вручено клопотання про відсторонення від займаної посади, додають у прокуратурі.

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