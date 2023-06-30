Данілов про загрозу вагнерівців з Білорусі: Уважно стежимо

Виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю вагнерівців відстежується і не знято з порядку денного, — сказав секретар РНБО.

Фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна стежить за переміщеннями російських військ і техніки на території Білорусі, зокрема слідкує за найманцями ПВК "Вагнер".

За його словами, виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю вагнерівців відстежується і не знято з порядку денного.

"Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях", – написав Данілов у Твіттер.

Нагадаємо, що невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина завершився домовленостями із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина з частиною найманців до Білорусі.

У зв’язку з цим Президент Володимир Зеленський поручив посилити північний напрямок України через перекидання вагнерівців до Білорусі.

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