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  1. В Україні

Данілов про загрозу вагнерівців з Білорусі: Уважно стежимо

17:01, 30 червня 2023
Виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю вагнерівців відстежується і не знято з порядку денного, — сказав секретар РНБО.
Данілов про загрозу вагнерівців з Білорусі: Уважно стежимо
Фото: РНБО
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Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна стежить за переміщеннями російських військ і техніки на території Білорусі, зокрема слідкує за найманцями ПВК "Вагнер".

За його словами, виникнення нових загроз, пов’язаних у тому числі з діяльністю вагнерівців відстежується і не знято з порядку денного. 

"Україна уважно вивчає й аналізує весь комплекс безпекових питань зокрема змін у переміщенні російських військ і техніки на території Білорусі та інших суміжних з Україною територіях", – написав Данілов у Твіттер.

Нагадаємо, що невдалий заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина завершився домовленостями із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина з частиною найманців до Білорусі.

У зв’язку з цим Президент Володимир Зеленський поручив посилити північний напрямок України через перекидання вагнерівців до Білорусі. 

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