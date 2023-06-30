Кабмін погодив призначення нового заступника Київської обласної державної адміністрації

30 червня Кабмін погодив низку призначень на посади голів та заступників голів держадміністрацій. Про це повідомив представник Уряду Тарас Мельничук.
Так, уряд погодив призначення
– Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області;
– Карнаух Лесі Аркадіївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;
– Кропивченка Сергія Івановича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації;
– Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
– Самойленка Антона Ігоревича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;
– Сторчака Євгена Алісовича директором товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».
Також Кабмін погодив звільнення Букрєєвої Наталії Олександрівни з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області.
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