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  1. В Україні

Кабмін погодив призначення нового заступника Київської обласної державної адміністрації

17:17, 30 червня 2023
Уряд погодив низку призначень на посади голів та заступників голів держадміністрацій.
Кабмін погодив призначення нового заступника Київської обласної державної адміністрації
Фото з відкритих джерел
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30 червня Кабмін погодив низку призначень на посади голів та заступників голів держадміністрацій. Про це повідомив представник Уряду Тарас Мельничук.

Так, уряд погодив призначення

– Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області;

– Карнаух Лесі Аркадіївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

– Кропивченка Сергія Івановича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації;

– Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

– Самойленка Антона Ігоревича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;

– Сторчака Євгена Алісовича директором товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Також Кабмін погодив звільнення Букрєєвої Наталії Олександрівни з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області.

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