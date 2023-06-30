Кабмін погодив призначення нового заступника Київської обласної державної адміністрації

Уряд погодив низку призначень на посади голів та заступників голів держадміністрацій.

Фото з відкритих джерел

30 червня Кабмін погодив низку призначень на посади голів та заступників голів держадміністрацій. Про це повідомив представник Уряду Тарас Мельничук.

Так, уряд погодив призначення



– Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області;



– Карнаух Лесі Аркадіївни заступником голови Київської обласної державної адміністрації;



– Кропивченка Сергія Івановича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації;



– Дрозденка Олексія Олександровича заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;



– Самойленка Антона Ігоревича заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації;



– Сторчака Євгена Алісовича директором товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».



Також Кабмін погодив звільнення Букрєєвої Наталії Олександрівни з посади голови Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області.

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