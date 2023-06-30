Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю, — Моравецький

Прем'єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри рф розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Про це він сказав після саміту у Брюсселі, повідомляє Polsat News.
Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
"Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні", – зазначив польський прем’єр.
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Нагадаємо, що міністри оборони росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.