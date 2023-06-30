У Дії прокоментували, чому розповсюдили інформацію про юридичні послуги фірми, яка не зареєстрована

У Дія.Підпис може інтегруватися будь-хто.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюдило інформацію про послуги «Адвокатського ринку». При цьому ані на сайті «маркету», ані на сайті Дії чи Мінцифри не повідомляється підстава, на якій було вирішено обрати певний суб’єкт господарювання для реклами на державних ресурсах, і чи існує взагалі така юридична особа. Також, вочевидь, засновником «маркету» є особа, яка має трохи більше року адвокатського стажу.

Як прокоментували «Судово-юридичній газеті» у Мінцифри, дана інформація була розміщена у соцмережах, оскільки Дія інформує про інтеграцію з Дія.Підпис. А у Дія.Підпис може інтегруватися будь-хто за умови дотримання певних процедур. Тобто, за словами представників Міністерства, це не є рекламою, а є інформуванням про доєднання певних осіб до державних сервісів.

В ДП «Дія» також прокоментували дану ситуацію.

«Дія — це бренд цифрової держави. Ми запроваджуємо електронні документи та онлайн-послуги в кілька кліків. А ще надаємо сервіси, які допомагають оцифровувати наших партнерів, — як з державного сектора, так і бізнесу. Дія пропонує такі сервіси: шеринг документів, Дія.Підпис, валідація, Дія.QR. Їх можуть впровадити зацікавлені в цьому компанії, дотримуючись процедури інтеграції, серед яких підписання документів і технічне налаштування. Понад 8 000 українських компаній та установ інтегрували сервіси Дії, щоб надавати послуги швидше та зручніше. Зокрема, бізнеси з різних сфер, громадські установи, освітні заклади, ЦНАПи, лікарні, банки, готелі та багато інших. А отже, мільйони задоволених українців не витрачають час і гроші на ксерокопії, перевірки та зайві папірці. Щоб користувачі Дії розуміли, де саме вони можуть використати документи в Дії чи Дія.Підпис, — повідомляємо про інтеграції на офіційних сторінках. Зауважимо, у самому застосунку Дія не відображаються послуги партнерів, які підключили сервіси Дії. Оскільки це два окремі проєкти. Суть інтеграції сервісів — щоб користувач міг використовувати Дію для отримання послуг у бізнесу чи державної установи. Без паперів, поїздок і черг. Тому що головна ціль команди Дії — побудувати найзручнішу державу у світі. Дія.Підпис уже інтегрували майже 100 партнерів, серед яких державні й приватні застосунки й сайти, банки, сервіси документообігу, комунальні підприємства та багато інших бізнесів. І зараз сервіс підключила компанія з найбільш консервативної сфери — юридичного бізнесу. Сподіваємось, це стане поштовхом, щоб інші компанії з цієї сфери також підключали сервіси Дії. Щоб підключити сервіси Дії, не потрібно проходити конкурс чи тендер. Ваш бізнес має бути офіційно зареєстрований в Україні, не мати зв’язків із росією та білоруссю, мати право запитувати електронні підписи клієнтів, документи чи їхні копії. І написати в телеграм @DiiaStart команді впровадження для консультації й уточнення деталей. Процес інтеграції проходить у такі основні етапи: онбординг — знайомство із сервісами Дії та підбір оптимального сценарію інтеграції для вирішення бізнес-задач; юридичний етап — партнер підписує заяву про приєднання до договору; технічне налаштування — надаються детальні інструкції, постійний супровід інтеграції; звіт із налаштованого сценарію — партнер надсилає відеофлоу процесу; медіаспівпраця — спільний вихід у комунікацію про інтеграцію, щоб користувачі дізнались про нову можливість».

Автор: Наталя Мамченко

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