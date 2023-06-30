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Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

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Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

17:48, 30 июня 2023
Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.
Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Так, судьям и адвокатам будет угрожать от 10 до 15 лет лишения свободы за коррупционные правонарушения. Кроме того, до 15 лет могут получить так называемые посредники. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усилению ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия 29 июня зарегистрирован под номером 9438.

При этом соавтор законопроекта 9438 народный депутат Украины Роман Бабий объяснил необходимость принятия данного проекта на примере разоблачения народного депутата от фракции «Европейская Солидарность».

«Сегодня утром СБУ сообщила о разоблачении преступления одного из действующих народных депутатов, который за деньги обещал «отмазать» иностранца от экстрадиции. Для этого он обещал использовать свои связи в суде для отмены решения Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении статуса беженца.

Генпрокурор санкционировал объявление парламентарию о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), максимальный срок наказания по этой статье – до 12 лет лишения свободы.

В условиях военного положения, когда страна зависит от готовности западных партнеров поддерживать нас военно и финансово, такое поведение представителей украинской власти может иметь ужасные последствия для военной и финансовой поддержки, а также финансирование будущего восстановления страны.

Именно для таких случаев мы с коллегами зарегистрировали в Раде законопроект №9438 об усилении ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия.

Согласно законопроекту, подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество (как это делается сейчас), а по специальной статье, которая предназначается именно таким посредникам, которые носят судьям взятки от стороны процесса. Мы предлагаем более суровое наказание за это правонарушение:

  • для дающего взятку - от 7 до 10 лет лишения свободы,
  • для «посредников» – от 8 до 12 лет с конфискацией, а в условиях войны от 10 до 15 лет с конфискацией.

Также законопроект устанавливает достаточно жесткие наказания за дачу и получение взятки судьей, присяжным, экспертом, свидетелем или за просьбу предоставить взятку за определенные действия. При этом если преступление совершается во время военного положения, то санкция растет до 10-15 лет лишения свободы (с конфискацией имущества берущих взятки)», - отметил Роман Бабий.

Как сообщалось, Офис Генпрокурора объявил подозрение народному депутату, главе подкомитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергею Алексееву за обман и незаконное завладение деньгами гражданина Германии.

Госбюро расследований будет просить для нардепа Сергея Алексеева арест с залогом в 10 млн гривен.

Автор: Наталья Мамченко

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