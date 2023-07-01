Автовладельцам разрешили выбирать номера при регистрации авто — решение Правительства

Кабмин установил стоимость выбора номера при регистрации или перерегистрации транспортного средства в размере 300 гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство приняло постановление «О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков».

В Министерстве внутренних дел сообщили, что теперь при государственной регистрации автомобиля, по желанию владельца, будет предоставлено право выбрать номерной знак или его буквенно-цифровую комбинацию.

Также будет введена возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации по цене 9 гривен в сутки.

Кроме того, Кабмин установил стоимость выбора номера при регистрации или перерегистрации транспортного средства в размере 300 гривен (кроме платных номерных знаков).

В МВД считают, что такое решение «обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией транспортных средств».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.