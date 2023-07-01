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  1. В Украине

Автовладельцам разрешили выбирать номера при регистрации авто — решение Правительства

13:24, 1 июля 2023
Кабмин установил стоимость выбора номера при регистрации или перерегистрации транспортного средства в размере 300 гривен.
Автовладельцам разрешили выбирать номера при регистрации авто — решение Правительства
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство приняло постановление «О внесении изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о присвоении буквенно-цифровой комбинации номерных знаков».

В Министерстве внутренних дел сообщили, что теперь при государственной регистрации автомобиля, по желанию владельца, будет предоставлено право выбрать номерной знак или его буквенно-цифровую комбинацию.

Также будет введена возможность бронирования номерных знаков или буквенно-цифровой комбинации по цене 9 гривен в сутки.

Кроме того, Кабмин установил стоимость выбора номера при регистрации или перерегистрации транспортного средства в размере 300 гривен (кроме платных номерных знаков).

В МВД считают, что такое решение «обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией транспортных средств».

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