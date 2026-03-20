  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Миколаєві чоловік напав з ножем на поліцейського та військового ТЦК – суд обрав запобіжний захід

20:30, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва застосував до 33-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У Миколаєві чоловік напав з ножем на поліцейського та військового ТЦК – суд обрав запобіжний захід
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу до 33-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.348, ч.2 ст.350 КК України. Про це повідомила пресслуба суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до матеріалів клопотання, 17 березня 2026 року, підозрюваного зупинила, з метою перевірки військово-облікових документів, спільна група з оповіщення ТЦК і СП.

Останній, відповідно до матеріалів клопотання, поводився агресивно, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських та військовослужбовців ТЦК і СП, після чого його було поміщено до салону службового автомобіля.

Перебуваючі там, чоловік дістав розкладний ніж та вдарив в область живота поліцейського, що сидів перед ним.

Після цього, він наніс удар ножем в ногу та руку військовослужбовцю ТЦК і СП, який перебував поряд з машиною. Чоловіка було затримано.

У судовому засіданні останній визнав факт спричинення тілесних ушкоджень поліцейському та військовослужбовцю, водночас зазначав, що він не знав, хто намагається його затримати, оскільки події відбувались дуже швидко. За його словами, він думав, що його намагаються вбити, тому застосував ніж.

Захисник просив суд відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Довідково: санкція ст.348 КК України карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Санкція ч.2 ст.350 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція військові Миколаїв

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]