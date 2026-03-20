У Миколаєві чоловік напав з ножем на поліцейського та військового ТЦК – суд обрав запобіжний захід

Слідчий суддя Центрального районного суду Миколаєва застосував до 33-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва розглянуто клопотання про застосування міри запобіжного заходу до 33-річного місцевого мешканця, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.348, ч.2 ст.350 КК України. Про це повідомила пресслуба суду.

Відповідно до матеріалів клопотання, 17 березня 2026 року, підозрюваного зупинила, з метою перевірки військово-облікових документів, спільна група з оповіщення ТЦК і СП.

Останній, відповідно до матеріалів клопотання, поводився агресивно, нецензурно висловлювався на адресу поліцейських та військовослужбовців ТЦК і СП, після чого його було поміщено до салону службового автомобіля.

Перебуваючі там, чоловік дістав розкладний ніж та вдарив в область живота поліцейського, що сидів перед ним.

Після цього, він наніс удар ножем в ногу та руку військовослужбовцю ТЦК і СП, який перебував поряд з машиною. Чоловіка було затримано.

У судовому засіданні останній визнав факт спричинення тілесних ушкоджень поліцейському та військовослужбовцю, водночас зазначав, що він не знав, хто намагається його затримати, оскільки події відбувались дуже швидко. За його словами, він думав, що його намагаються вбити, тому застосував ніж.

Захисник просив суд відмовити у задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За результатами розгляду, слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

Довідково: санкція ст.348 КК України карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Санкція ч.2 ст.350 КК України передбачає покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

