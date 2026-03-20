В Николаеве мужчина напал с ножом на полицейского и военного ТЦК – суд избрал меру пресечения

Следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал в отношении 33-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог.

Следственный судья Центрального районного суда Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к 33-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 348, ч. 2 ст. 350 УК Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, 17 марта 2026 года подозреваемого остановила с целью проверки военно-учетных документов совместная группа из ТЦК и СП.

Последний, согласно материалам ходатайства, вел себя агрессивно, нецензурно выражался в адрес полицейских и военнослужащих ТЦК и СП, после чего его поместили в салон служебного автомобиля.

Находясь там, мужчина достал складной нож и ударил в область живота полицейского, сидевшего перед ним.

После этого он нанес удар ножом в ногу и руку военнослужащему ТЦК и СП, который находился рядом с машиной. Мужчина был задержан.

В ходе судебного заседания последний признал факт нанесения телесных повреждений полицейскому и военнослужащему, при этом отметив, что не знал, кто пытается его задержать, поскольку события развивались очень быстро. По его словам, он думал, что его пытаются убить, поэтому применил нож.

Защитник просил суд отказать в удовлетворении ходатайства и применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По результатам рассмотрения следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Справочно: санкция ст. 348 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 350 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

