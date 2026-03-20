  1. В Україні

В Одесі сталася стрілянина під час затримання громадянина співробітниками ТЦК – що кажуть в центрі комплектування

20:18, 20 березня 2026
Одеський ТЦК та СП пояснив, що військові застосували стартовий пістолет під час затримання громадянина, який переховувався від слідства.
У Одеський ТЦК та СП опублікували офіційне роз’яснення щодо інциденту, що стався 17 березня 2026 року у Пересипському районі Одеси під час планових заходів оповіщення.

За інформацією ТЦК та СП, під час перевірки військово-облікових документів спільна група виявила громадянина, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини (ст. 407 КК України). Після пред’явлення законної вимоги особа спробувала втекти. Для забезпечення виконання законних дій та притягнення до відповідальності військового злочинця її було затримано із застосуванням передбачених законом заходів фізичного впливу.

Під час затримання сторонні особи намагалися перешкодити діям військових: застосували фізичну силу, сльозогінний газ та намагалися блокувати службовий транспорт. Через загрозу життю і здоров’ю особового складу один із військовослужбовців застосував стартовий пістолет та здійснив попереджувальний постріл у повітря. Ці заходи дозволили стабілізувати ситуацію, завершити затримання та передати громадянина до правоохоронних органів.

В ТЦК наголосили, що дії спільної групи оповіщення здійснювались виключно в межах чинного законодавства, а самовільне залишення військової частини під час воєнного стану підриває боєздатність підрозділів та наражає на небезпеку інших військових.

За фактом інциденту призначено службову перевірку для остаточної оцінки правомірності застосування шумового пристрою.

зброя військові Одеса затримання ТЦК мобілізація

