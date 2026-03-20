В Одессе произошла стрельба во время задержания гражданина сотрудниками ТЦК — что говорят в центре комплектования

Одесский ТЦК и СП пояснили, что военные применили стартовый пистолет во время задержания гражданина, скрывавшегося от следствия.

Одесский ТЦК и СП опубликовали официальное разъяснение относительно инцидента, произошедшего 17 марта 2026 года в Пересыпском районе Одессы во время плановых мероприятий оповещения.

По информации ТЦК и СП, во время проверки военно-учетных документов совместная группа обнаружила гражданина, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части (ст. 407 УК Украины). После предъявления законного требования лицо попыталось скрыться. Для обеспечения выполнения законных действий и привлечения к ответственности военного преступника его задержали с применением предусмотренных законом мер физического воздействия.

Во время задержания посторонние лица пытались помешать действиям военных: применили физическую силу, слезоточивый газ и пытались заблокировать служебный транспорт. Из-за угрозы жизни и здоровью личного состава один из военнослужащих применил стартовый пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию, завершить задержание и передать гражданина в правоохранительные органы.

В ТЦК подчеркнули, что действия совместной группы оповещения осуществлялись исключительно в рамках действующего законодательства, а самовольное покидание воинской части во время военного положения подрывает боеспособность подразделений и подвергает опасности других военнослужащих.

По факту инцидента назначена служебная проверка для окончательной оценки правомерности применения шумового устройства.

