Зеленський окреслив порядок денний зустрічі зі США – тристоронні переговори, санкції та безпека

19:33, 20 березня 2026
Україна планує обговорити з американською стороною підготовку до переговорів із РФ, ризики послаблення санкцій і питання гарантій безпеки.
Зеленський окреслив порядок денний зустрічі зі США – тристоронні переговори, санкції та безпека
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу відбудеться двостороння зустріч між Україною та США. Згодом Президент заявив, що під час запланованої україно-американської двосторонньої зустрічі у Сполучених Штатах розглядатимуть комплекс ключових питань.

За його словами, одним із головних пунктів стане підготовка до тристоронньої зустрічі з російською стороною. Україна наполягає на визначенні чітких або принаймні орієнтовних дат її проведення, попри вплив ситуації на Близькому Сході на можливе перенесення.

Окремо йтиметься про продовження діалогу зі США у тісному форматі. Зеленський наголосив, що зняття американських санкцій з російської енергетики створює ризики, оскільки збільшує доходи Росії та її можливості на фронті.

Також сторони планують обговорити підготовку двосторонніх документів щодо завершення війни, майбутніх гарантій безпеки та відновлення України. Переговорна група має уточнити окремі положення цих документів.

Серед завдань української делегації — визначення параметрів подальших тристоронніх переговорів, готовність відповідних документів, продовження програми PURL, через яку Україна закуповує ракети для систем Patriot, а також обговорення двосторонніх відносин і так званої Drone Deal.

