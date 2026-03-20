Двостороння зустріч Україна-США відбудеться вже завтра

Президент повідомив про готовність американської сторони продовжити перемовини щодо завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у суботу відбудеться двостороння зустріч між Україною та США.

За словами Зеленського, є сигнали від американської сторони про готовність продовжити роботу в наявних форматах переговорів для завершення війни Росії проти України. Президент зазначив, що українська команда —уже вирушила до США.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки.», — підкреслив Зеленський, уточнивши, що очікує зустрічі у суботу.

