Двусторонняя встреча между Украиной и США состоится уже завтра

Президент сообщил о готовности американской стороны продолжить переговоры по прекращению войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу состоится двусторонняя встреча между Украиной и США.

По словам Зеленского, есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров для завершения войны России против Украины. Президент отметил, что украинская команда уже отправилась в США.

«Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и в эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул Зеленский, уточнив, что ожидает встречи в субботу.

