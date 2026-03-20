Став відомий відсоток вимог ЄС, який Україна виконала в агросекторі

19:58, 20 березня 2026
У Комітеті Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики повідомили відсоток вимог ЄС, який Україна виконала в агросекторі.
Фото: rada.gov.ua
У Брюсселі члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики провели зустріч із представниками Комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку сільських територій для налагодження міжпарламентського діалогу та стратегічного обговорення спільного аграрного простору України-ЄС. Про це повідомили у Верховній Раді.

Сторони обговорили ключові питання, які потребують спільних рішень:

  • передбачуваність і стабільність торговельного режиму;
  • рівні умови конкуренції в умовах війни;
  • доступ українських фермерів до європейських програм підтримки;
  • кероване та справедливе впровадження acquis ЄС.

«Україна сьогодні вже є частиною європейського аграрного простору. Це видно і по торгівлі, і по глибині регуляторного зближення, і по тому, наскільки взаємопов’язаними стали наші ринки. Водночас український аграрний сектор працює під подвійним тиском, в період повномасштабної війни та одночасної масштабної адаптації до стандартів ЄС. Попри це, ми вже виконали близько 79% вимог ЄС в агросекторі, і це високий показник реальної глибини інтеграції», — наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Окремо парламентарії обговорили глобальну торгівлю. За словами голови Комітету, Україна вже активно працює на ринках Азії, Африки та Близького Сходу, але ключовим питанням залишаються спільні дії України та ЄС на цих ринках. Сторони наголосили також на необхідності спільних інвестиційних проєктів, переходу до більш глибокого рівня партнерства та на потенціалі України у сфері біоенергетики.

