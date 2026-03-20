Стал известен процент требований ЕС, который Украина выполнила в агросекторе
В Брюсселе члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики провели встречу с представителями Комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий для налаживания межпарламентского диалога и стратегического обсуждения общего аграрного пространства Украина–ЕС. Об этом сообщили в Верховной Раде.
Стороны обсудили ключевые вопросы, требующие совместных решений:
- предсказуемость и стабильность торгового режима;
- равные условия конкуренции в условиях войны;
- доступ украинских фермеров к европейским программам поддержки;
- управляемое и справедливое внедрение acquis ЕС.
«Украина сегодня уже является частью европейского аграрного пространства. Это видно и по торговле, и по глубине регуляторного сближения, и по тому, насколько взаимосвязанными стали наши рынки. В то же время украинский аграрный сектор работает под двойным давлением — в период полномасштабной войны и одновременной масштабной адаптации к стандартам ЕС. Несмотря на это, мы уже выполнили около 79% требований ЕС в агросекторе, и это высокий показатель реальной глубины интеграции», — подчеркнул председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
Отдельно парламентарии обсудили глобальную торговлю. По словам главы Комитета, Украина уже активно работает на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока, однако ключевым вопросом остаются совместные действия Украины и ЕС на этих рынках. Стороны также подчеркнули необходимость совместных инвестиционных проектов, перехода к более глубокому уровню партнерства и потенциал Украины в сфере биоэнергетики.
