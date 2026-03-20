Уряд виділив понад 960 млн грн південним регіонам на енергостійкість

Кошти спрямують Одеській, Миколаївській та Херсонській областям на реалізацію пріоритетних проєктів у межах планів стійкості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення фінансування для виконання пріоритетних завдань у межах Планів стійкості регіонів. Йдеться про понад 582,3 млн грн для Одеської області, 280,7 млн грн — для Миколаївської та 97,5 млн грн — для Херсонської області. Про це повідомило Міністерство енергетики за підсумками засідання уряду та Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст в Одесі.

У Міненерго зазначили, що протягом останнього тижня уряд верифікував потребу у фінансуванні на суму 946,4 млн грн. Ці кошти необхідні для завершення будівництва та підключення 75 газових генеруючих установок загальною потужністю 96,4 МВт в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

У відомстві наголосили, що реалізація цього проєкту є пріоритетною і має бути забезпечена за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.