Правительство выделило более 960 млн грн южным регионам на обеспечение энергоустойчивости

Средства будут направлены Одесской, Николаевской и Херсонской областям на реализацию приоритетных проектов в рамках планов устойчивости.

Кабинет Министров принял решение о выделении финансирования для выполнения приоритетных задач в рамках планов устойчивости регионов. Речь идет о более чем 582,3 млн грн для Одесской области, 280,7 млн грн — для Николаевской и 97,5 млн грн — для Херсонской области. Об этом сообщило Министерство энергетики по итогам заседания правительства и Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов в Одессе.

В Минэнерго отметили, что в течение последней недели правительство проверило потребность в финансировании на сумму 946,4 млн грн. Эти средства необходимы для завершения строительства и подключения 75 газовых генерирующих установок общей мощностью 96,4 МВт в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В ведомстве подчеркнули, что реализация этого проекта является приоритетной и должна быть обеспечена за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

