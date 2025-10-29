Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Законом Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» № 4196-IX от 09.01.2025 было признано утратившим силу Хозяйственный кодекс Украины со дня введения в действие этого Закона, то есть с 28.08.2025.

С этого времени все хозяйственные отношения регулируются Гражданским кодексом Украины, специальными законами и новыми нормативно-правовыми актами.

Однако, как оказалось, знают об этом далеко не все. В суды продолжают поступать протоколы контролирующих органов о привлечении украинцев к ответственности на основании нарушений его норм, которые отменены. Это приводит к массовому закрытию административных дел за отсутствием состава правонарушения.

В частности, в Збаражский районный суд поступили материалы от отделения полиции № 4 Тернопольского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области о привлечении к административной ответственности лица, которое осуществляло хозяйственную деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйствования, а именно торговало ягодами (арбузами) с целью получения прибыли. По мнению полицейских, это лицо нарушило требования ст. 3 и части 2 ст. 19 Хозяйственного кодекса Украины, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Збаражский районный суд 16 октября 2025 года производство по делу № 598/2004/25 закрыл за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Суд обратил внимание, что Хозяйственный кодекс Украины утратил силу 28 августа 2025 года на основании Закона Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9 января 2025 года.

Таким образом, в протоколе об административном правонарушении неправильно указаны бланкетные нормы, необходимые для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Аналогичная история произошла в Богунском районном суде г. Житомира, куда поступили материалы от Отдела государственного надзора (контроля) в Житомирской области о привлечении к административной ответственности лица, осуществлявшего хозяйственную деятельность без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, чем нарушало требования ч. 1 ст. 58 Хозяйственного кодекса Украины, а именно: 28.08.2025 при проведении контрольно-расчетной операции реализовало один лоток голубики и одну дыню на общую сумму 241,00 грн до проведения фактической проверки.

Дело № 295/12466/25 также пришлось закрыть за отсутствием состава и события административного правонарушения.

Судья Королевского районного суда г. Житомира закрыл производство по делу № 296/11019/25 по материалам, поступившим от Главного управления ГНС в Житомирской области Государственной налоговой службы Украины, о привлечении к административной ответственности лица, которое во время проведения контрольно-расчетной операции без применения РРО при продаже товаров (оказании услуг) продавало дыню в 13:50 по цене 146 грн и систематически осуществляло хозяйственную деятельность без государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, чем, по мнению налоговиков, нарушило ч. 1 ст. 58 Хозяйственного кодекса Украины.

Суд при этом отметил, что в протоколе об административном правонарушении указано, что своими действиями лицо нарушило требования ч. 1 ст. 58 Хозяйственного кодекса Украины.

В то же время Хозяйственный кодекс Украины утратил силу 28 августа 2025 года на основании Закона Украины № 4196-IX от 9 января 2025 года.

Иных нормативно-правовых актов, нарушение которых допущено правонарушителем, в протоколе не указано.

Аналогичным образом поступил судья Тернопольского городского районного суда Тернопольской области по делу № 607/19279/25. Согласно материалам об административном правонарушении, поступившим от Тернопольского РУП ГУНП в Тернопольской области ДПП, о привлечении к административной ответственности, гражданка нарушила порядок ведения хозяйственной деятельности, а именно систематически на протяжении последнего года осуществляла хозяйственную деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйственной деятельности, чем нарушила ст. 51 Хозяйственного кодекса.

То есть с 28.08.2025 Хозяйственный кодекс Украины, в частности статья 58, на которую имеется ссылка в протоколе об административном правонарушении, утратил силу.

С учетом утраты силы закона, нарушение которого указано в протоколе, а также запрета для суда самостоятельно искать другие источники права и существенно изменять суть обвинения, тем самым беря на себя функции органа обвинения и нарушая ключевой принцип независимости судебной власти, судья считает, что в судебном заседании не доказаны состав и событие административного правонарушения, а потому производство по делу об административном правонарушении в отношении ОСОБА_1 подлежит закрытию на основании п. 1 ст. 247 КУоАП.

Судья Снигуровского районного суда по делу № 485/1861/25 просто вернул для доработки и надлежащего оформления материалы, поступившие от ВП 4 Николаевского РУП ГУНП в Николаевской области, о привлечении к административной ответственности лица, которое осуществило продажу двух пачек сигарет MARSHALL за 130 грн, чем нарушило требования ст. 3 и ч. 2 ст. 19 Хозяйственного кодекса Украины.

Судья при этом отметил, что из диспозиции ч. 2 ст. 164 КУоАП следует, что она имеет бланкетный характер и предусматривает ответственность за совершение ряда отдельных незаконных деяний, которые регулируются законом.

При этом в протоколе об административном правонарушении не указано, положения какого именно закона нарушены, поскольку Хозяйственный кодекс Украины утратил силу с 28 августа 2025 года.

Все эти решения объединяет одна логика:

Хозяйственный кодекс отменен с 28.08.2025.

Статьи 164 КУоАП являются бланкетными — требуют ссылки на действующий закон.

Контролирующие органы не указывают альтернативных норм.

Суд не может самостоятельно квалифицировать действия или изменять их.

