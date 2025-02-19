Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

17:04, 19 февраля 2025
В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.
Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшем совете правосудия снова напомнили о необходимости реформирования Государственной судебной администрации.

Как сообщил и. о председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, структура ГСА и ее территориальных управлений должны быть оптимизированы, а процедура финансирования судов должна быть усовершенствована.

Как отметил Дмитрий Лукьянов, в планах Совета правосудия есть проведение аудита Государственной судебной администрации.

После этого, на основе проведенного аудита, запланирована разработка закона, с помощью которого и должна быть воплощена в жизнь реформа ГСА.

При этом для реформирования ГСА, как отметили в ВСП, целесообразно привлечь иностранных партнеров Украины, а также донорские проекты международной технической помощи.

 Автор Вячеслав Хрипун

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСА ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва