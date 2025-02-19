Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия снова напомнили о необходимости реформирования Государственной судебной администрации.
Как сообщил и. о председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, структура ГСА и ее территориальных управлений должны быть оптимизированы, а процедура финансирования судов должна быть усовершенствована.
Как отметил Дмитрий Лукьянов, в планах Совета правосудия есть проведение аудита Государственной судебной администрации.
После этого, на основе проведенного аудита, запланирована разработка закона, с помощью которого и должна быть воплощена в жизнь реформа ГСА.
При этом для реформирования ГСА, как отметили в ВСП, целесообразно привлечь иностранных партнеров Украины, а также донорские проекты международной технической помощи.
Автор Вячеслав Хрипун
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