Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

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В Высшем совете правосудия снова напомнили о необходимости реформирования Государственной судебной администрации.

Как сообщил и. о председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, структура ГСА и ее территориальных управлений должны быть оптимизированы, а процедура финансирования судов должна быть усовершенствована.

Как отметил Дмитрий Лукьянов, в планах Совета правосудия есть проведение аудита Государственной судебной администрации.

После этого, на основе проведенного аудита, запланирована разработка закона, с помощью которого и должна быть воплощена в жизнь реформа ГСА.

При этом для реформирования ГСА, как отметили в ВСП, целесообразно привлечь иностранных партнеров Украины, а также донорские проекты международной технической помощи.

Автор Вячеслав Хрипун

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