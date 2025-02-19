ВККС рекомендует откомандировать судью Беловодского райсуда Луганской области в другой суд

Судью Юлию Боброву рекомендуют откомандировать в Лычаковский райсуд Львова.

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В среду, 19 февраля, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Беловодского районного суда Луганской области Бобровой Юлии Юрьевны в Лычаковский районный суд города Львова.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать 3 судей Великоновоселковского райсуда Донецкой области в другие суды.

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