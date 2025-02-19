ВККС рекомендує відрядити суддю Біловодського райсуду Луганської області до іншого суду

Суддю Юлію Боброву рекомендують відрядити до Личаківського райсуду Львова.

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У середу, 19 лютого, в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Біловодського районного суду Луганської області Бобрової Юлії Юріївни до Личаківського районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендує відрядити 3 суддів Великоновосілківського райсуду Донецької області до інших судів.

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