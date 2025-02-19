ВККС оновила роз'яснення щодо добору суддів у місцеві суди

Комісія додала 35 нових відповідей на найпоширеніші запитання, пов’язані з процедурою добору суддів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оновила роз'яснення, надані в розділі «Питання-відповіді».

Додано 35 нових відповідей на найпоширеніші запитання, пов’язані з процедурою добору суддів.

Зокрема, надано роз'яснення щодо подання документів, використання ключа КЕП, автобіографії, анкети кандидата, декларації родинних звязків кандидата тощо.

ВККС рекомендує кандидатам ознайомитися з оновленнями, щоб уникнути поширених помилок при подачі документів та краще підготуватися до участі в доборі.

В якому випадку проводитиметься співбесіда із кандидатом на посаду судді у разі успішного проходження ним усіх етапів добору?

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у своєму засіданні проводить співбесіду з кандидатом на посаду судді після визначення його переможцем конкурсу

Чи передбачена при проходженні добору співбесіда з кандидатом?

Якщо Вища кваліфікаційна комісія суддів України на етапі проведення спеціальної перевірки отримала інформацію, що може свідчити про невідповідність кандидата на посаду судді вимогам, встановленим Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Комісія проводить перевірку зазначеної інформації та розглядає її в засіданні із запрошенням кандидата.

Чи буде оприлюднений на ютуб-каналі Комісії відеоогляд подання документів кандидатами на посаду судді місцевого суду?

З відеооглядом подання документів кандидатами на посаду судді можна ознайомитись за посиланням.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подавалась через електронний кабінет платника податків з накладенням ЕЦП. Чи достатньо копії такої декларації?

Ні. Для участі у доборі особа має подати такі декларації:

копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (на вебпорталі);

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (на вебсайті);

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді (на вебсайті)

Чи потрібно підтверджувати місце реєстрації у випадку перейменування міста і надавати витяг з реєстру територіальної громади?

Ні, не потрібно

Яким ключем я маю підписувати документи, подані разом із заявою з електронним цифровим підписом, згенерованим через ПриватБанк або «Алмаз-1К»?

Вимоги до особистого ключа КЕП Комісією не затверджувалися, тип ключа обирається кандидатом на власний розсуд.

Для цілей участі у доборі (подання та підписання документів) можна використовувати ключ, за допомогою якого успішно здійснено вхід до особистого кабінету (посилання)

Зверніть увагу, що ключ має визначений термін дії і має бути чинним протягом усього строку подання документів.

Інформація щодо роботи особистого кабінету за посиланням.

Чи можна виготовити сканований примірник диплома про освіту з нотаріально посвідченої копії?

Так. Звертаємо увагу, що з дипломом про вищу юридичну освіту обов’язково подається додаток до нього.

Чи потрібно подавати медичну довідку №086/о?

Ні, не потрібно. Документом встановленої форми з медичних установ про проходження психіатричних та наркологічних оглядів для участі в доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду є довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о

Що має бути зазначено у пункті 7 довідки форми № 100-2/о?

Комісією не встановлено вимог до заповнення цього пункту довідки (у відповідному полі довідки допускається зазначення "для участі в доборі на посаді судді", "для здійснення функцій держави", "роботи на посаді судді" тощо).

Звертаємо увагу, що довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів № 100-2/о заповнюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100-2/о, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651.

Що потрібно вказувати в автобіографії?

В автобіографії зазначаються такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності); дата і місце народження; громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав); документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіта (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посада. Іншу інформацію зазначати в автобіографії не потрібно.

Якого типу витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» має бути сформований у застосунку «Дія»?

Через портал «Дія» можна отримати повний витяг щодо несудимості. Для цього необхідно авторизуватися на порталі, знайти відповідну послугу та заповнити електронну заявку. Після обробки запиту витяг буде доступним в електронному форматі (PDF).

Якщо відстрочка оформлена через Резерв+ (продовжується строк дії відстрочки через Резерв+), який номер і дату документа потрібно вказувати у пункті 1.13 Анкети, адже такого документа немає?

Пункт 1.13 Анкети кандидата на посаду судді заповнюється у разі наявності документа про відстрочку від призову.

У пункті 3.1.1 Анкети потрібно зазначати інформацію про стаж у сфері права після здобуття вищої юридичної освіти?

Так, оскільки для цілей добору стажем професійної діяльності у сфері права є стаж професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти.

Чи треба заповнювати пункти 6.1 – 6.12, якщо кандидат адвокатської діяльності не здіснював, а дію адвокатського свідоцтва зупинено в день його отримання?

Ні. Ці пункти заповнюються за наявності досвіду діяльності адвоката.

Прошу надати роз’яснення щодо пункту 9 Анкети кандидата на посаду судді, а саме: за який період вказуються відомості?

У розділі 9 Анкети кандидата на посаду судді вказуються сімейний стан, а також члени сім’ї на момент її заповнення

Як в Анкеті зазначити близьку особу (цивільний шлюб / особа, з якою спільно проживаю та пов’язаний спільним побутом)?

В пункті 9.2 Анкети відсутній відповідний варіант. При заповненні інформації про особу в полі «Ступінь зв’язку» необхідно обрати «Інший».

Кого із близьких осіб кандидата потрібно вказувати в розділі 10 «Близькі особи» Анкети?

Для цілей цієї анкети близькими особами є: батько, мати, вітчим, мачуха, повнолітній син, повнолітня дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням кандидата на посаду судді

Чи потрібно зазначати відомості про близьких осіб, якщо не підтримується зв’язок з ними, а інформація для заповнення розділу 10 Анкети кандидата на посаду судді відсутня

Якщо Ви не володієте інформацією про близьких осіб або не маєте можливості її отримати, необхідно зазначити «дані відсутні» або «не застосовується»

Чи потрібно вказувати у розділі 10 Анкети неповнорідних (лише спільний батько) братів і сестер дружини?

Так, потрібно вказувати.

Як заповнювати відповідні поля Анкети кандидата, якщо у довідці про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», не зазначена інформація, що вимагається?

Якщо дані відсутні або їх неможливо надати, потрібно зазначити «Дані відсутні» або «не застосовується».

Що таке окрема постанова для заповнення розділу 12 Анкети?

Окрема ухвала (постанова) суду, винесена на підставі статті 23-2 Кримінально-процесуального кодексу України (в редакції КПК, що діяв до 19.11.2012).

Кого потрібно зазначати у декларації родинних зв’язків?

Вичерпний перелік осіб, яких потрібно зазначити в декларації родинних зв’язків, визначено пунктом 8 Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків кандидата на посаду судді, розміщених за посиланням.

Чи будуть опубліковані на інтернет-ресурсах декларації родинних звʼязків кандидатів?

Законодавчо передбачається, що декларація родинних зв’язків відкрита для загального доступу на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Що зазначати у графах про місце роботи та код ЄДРПОУ декларації НАЗК, якщо я не знаю, в який суд буду призначена?

У відповідних полях декларації зазначається:

«Найменування місця роботи або проходження служби (або місця майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» – місцевий суд;

«Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат)» – суддя;

«код ЄДРПОУ» – не застосовується.

Чи допускається подання кандидатом довідки про навчання за денною формою в аспірантурі, яка формується закладом освіти через систему ЄДЕБО?

Так. Довідка може бути поданою для цілей участі в доборі

Як з’ясувати, чи зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права робота на тій чи іншій посаді?

Із роз’ясненнями щодо стажу професійної діяльності у сфері права можна ознайомитись за посиланням.

Чи зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права робота на посадах:

головного спеціаліста із судової статистики суду;

консультанта суду; юрисконсульта тощо

При вирішенні питання щодо віднесення роботи кандидата до стажу професійної діяльності у сфері права враховуються кваліфікаційні вимоги за відповідною посадою, передбачені посадовою інструкцією, а також загальні відомості з Класифікатора професій ДК 003:2010.

Після здобуття вищої юридичної освіти і за умови працевлаштування за спеціальністю (на посаду, кваліфікаційні вимоги до якої передбачають наявність вищої юридичної освіти, а зміст діяльності полягає в систематичному виконанні функцій із правотворення чи правозастосування) починається відлік стажу професійної діяльності у сфері права

Яким чином підтвердити стаж роботи у сфері права за певні періоди, якщо посадові інструкції було знищено, наявні лише записи у трудовій книжці та копія наказу про призначення мене на посаду?

Комісією не затверджувався вичерпний перелік документів, що подаються для підтвердження наявності стажу професійної діяльності у сфері права. Для Комісії важливо встановити на підставі поданих особою документів, що вони належать кандидату, а також періоди роботи, займані посади, посадові обовʼязки тощо

Чи можна подати документи, які підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, з прихованою інформацією стосовно клієнта?

Так. Можна надати, зокрема, електронний примірник судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень.

З поданих адвокатом документів має бути можливість встановити його участь у справі.

Чи потрібно надавати копію свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю, копію витягу з реєстру адвокатів, а також копії договорів, ордерів як доказ стажу професійної діяльності у сфері права, якщо запис про роботу адвокатом міститься в трудовій книжці?

Так. Для підтвердження кожного року стажу професійної діяльності у сфері права адвокат має надати копії одного – трьох договорів, ордерів, копії судових рішень тощо

Чи обов’язково подавати посадову інструкцію для підтвердження наявності стажу професійної діяльності у сфері права?

Комісією не затверджувався вичерпний перелік документів, що подаються для підтвердження наявності стажу професійної діяльності у сфері права. Із поданих особою документів має бути зрозумілим зміст діяльності (трудової функції) кандидата.

Чи потрібно сканувати всі сторінки трудової книжки чи тільки ті, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права?

Копія трудової книжки має містити копії всіх заповнених сторінок.

В якому порядку проводиться тестування когнітивних здібностей та з історії української державності?

Черговість етапів складання іспиту визначається рішенням Комісії, їх графік публікується на офіційному вебсайті Комісії

Чи можна під час кваліфікаційного іспиту складати анонімне тестування та виконувати практичне завдання лише з кримінальної спеціалізації?

Ні. Кваліфікаційний іспит в межах добору на посаду судді місцевого загального суду передбачає складення анонімного тестування та виконання практичного завдання із загальної (цивільної і кримінальної) спеціалізації.

Буде єдине профільне тестування з права чи окреме тестування з обраної спеціалізації?

Тестування загальних знань у сфері права та тестування знань зі спеціалізації відповідного суду проводяться як єдине тестування

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