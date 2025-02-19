Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що для участі у процедурі реформування ДСА необхідно залучити іноземних партнерів України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій раді правосуддя знову нагадали про необхідність реформування Державної судової адміністрації.

Як повідомив в. о. голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, структура ДСА та її територіальних управлінь мають бути оптимізовані, а процедура фінансування судів має бути удосконалена.

Як зазначив Дмитро Лук’янов, у планах Ради правосуддя є проведення аудиту Державної судової адміністрації.

Після цього, на основі проведеного аудиту, запланована розробка закону, який власне і повинен втілити у життя реформу ДСА.

При цьому для реформування ДСА, як зазначили у ВРП, доцільно залучити іноземних партнерів України, а також донорські проекти міжнародної технічної допомоги.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.