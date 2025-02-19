Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя

17:04, 19 лютого 2025
У Вищій раді правосуддя вважають, що для участі у процедурі реформування ДСА необхідно залучити іноземних партнерів України.
Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій раді правосуддя знову нагадали про необхідність реформування Державної судової адміністрації.

Як повідомив в. о. голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, структура ДСА та її територіальних управлінь мають бути оптимізовані, а процедура фінансування судів має бути удосконалена.

Як зазначив Дмитро Лук’янов, у планах Ради правосуддя є проведення аудиту Державної судової адміністрації.

Після цього, на основі проведеного аудиту, запланована розробка закону, який власне і повинен втілити у життя реформу ДСА.

При цьому для реформування ДСА, як зазначили у ВРП, доцільно залучити іноземних партнерів України, а також донорські проекти міжнародної технічної допомоги.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що для участі у процедурі реформування ДСА необхідно залучити іноземних партнерів України.

Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроект передбачає, що арешт майна здійснюється на підставі рішення слідчого судді, суду на строк не більше 2 місяців.

Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»

Також Україна може, за словами Маркарової, зацікавити США агросектором, а додаткові інвестиції можуть суттєво збільшити виробництво їжі.

Через три роки Україна може отримати судову систему, яка відповідає потребам суспільства та враховує інтереси суддів – ВРП

Однак для цього потрібно вдало виконати 117 заходів у межах процесу євроінтеграції.

Держдеп США передбачив на підтримку процедур Вищої кваліфікаційної комісії суддів 1,75 млн доларів — дані Кабміну

Відповідно до плану закупівлі, на послуги міжнародних та національних експертів та тренерів можна витратити 677,93 тисяч доларів, а на подорожі експертів в межах країни та за кордон, зокрема готельні послуги, квитки на літак, витрати на оформлення візи, посвідок на проживання та медичне страхування – 209,34 тисяч доларів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва