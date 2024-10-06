Кабмин принял ряд документов для еАкциза — как система изменит рынки табака и алкоголя

Система еАкциза полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий.

Фото: 24tv.ua

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в скором времени в Украине заработает система еАкциз, которая полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий. Кабинет Министров принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы.

«Это защитит украинцев от подделок. еАкциз заменит традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения Дія, проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений», - заявили в ведомстве.

Принятые Правительством документы регулируют функционирование системы еАкциз, работу с бизнесом и государственными органами, взаимодействие с другими реестрами, выписки из системы, а также отслеживание подакцизных товаров, в частности, путем составления акцизного электронного документа (АЭД) и уникального группового идентификатора (УГИ).

еАкциз позволит:

бизнесу получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу;

потребителям проверять легальность продукции через Дію;

государству не терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.