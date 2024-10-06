Практика судов
  1. В Украине

Кабмин принял ряд документов для еАкциза — как система изменит рынки табака и алкоголя

20:35, 6 октября 2024
Система еАкциза полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий.
Кабмин принял ряд документов для еАкциза — как система изменит рынки табака и алкоголя
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в скором времени в Украине заработает система еАкциз, которая полностью возьмет под контроль оборот алкогольных напитков и табачных изделий. Кабинет Министров принял нормативно правовые акты о порядке функционирования системы.

«Это защитит украинцев от подделок. еАкциз заменит традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения Дія, проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений», - заявили в ведомстве.

Принятые Правительством документы регулируют функционирование системы еАкциз, работу с бизнесом и государственными органами, взаимодействие с другими реестрами, выписки из системы, а также отслеживание подакцизных товаров, в частности, путем составления акцизного электронного документа (АЭД) и уникального группового идентификатора (УГИ).

еАкциз позволит:

бизнесу получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу;

потребителям проверять легальность продукции через Дію;

государству не терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА не знают, эвакуированы ли дела граждан из райсудов Херсонской области

В связи с сообщениями о том, что не была проведена эвакуация дел из отдельных судов Херсонской области, «Судебно-юридическая газета» обратилась за разъяснениями в ГСА, но ни в ГСА, ни в ТУ ГСА не нашли эту информацию.

Неизвестные распотрошили судебное дело и сломали диск с доказательствами, но это не спасло от наказания

Кто-то «поработал» с делом об административном правонарушении, однако результат оказался противоположным.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Управление полиции провело служебное расследование относительно решения суда и установило, что судья неправомерно закрыл дело

Высший совет правосудия не понял, что и зачем сделала полиция и вернула документы заявителю.

Граждан, которых слепым жребием выберут кандидатами в присяжные из реестра, оштрафуют в случае игнорирования вызова в суд – законопроект

В качестве «пряника» присяжным предлагают платить, исходя из должностного оклада судьи, а в качестве «кнута» – штрафы в случае игнорирования обязанности быть присяжным.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду