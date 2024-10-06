Кабмін ухвалив низку документів для еАкцизу — як система змінить ринки тютюну та алкоголю

Система еАкциз повністю візьме під контроль обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Фото: 24tv.ua

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що скоро в Україні запрацює система еАкциз, яка повністю візьме під контроль обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Кабінет Міністрів ухвалив нормативно-правові акти про порядок функціонування системи.

«Це захистить українців від підробок. еАкциз замінить традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку Дія, перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень», - заявили у відомстві.

Ухвалені Урядом документи регулюють функціонування системи еАкциз, роботу з бізнесом і державними органами, взаємодію з іншими реєстрами, витяги з системи, а також відстеження підакцизних товарів, зокрема завдяки складанню акцизного електронного документа (АЕД) та унікального групового ідентифікатора (УГІ).

еАкциз дозволить:

бізнесу отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби;

споживачам перевіряти легальність продукції через Дію;

державі не втрачати кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

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