В Виннице судили женщину за сотрудничество с оккупационными властями

Женщина, которая сотрудничала с российскими оккупантами, получила 10 лет заключения.

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Винницкий городской суд вынес приговор женщине, которая добровольно перешла на сторону российских оккупантов и выполняла обязанности в незаконных органах власти на временно оккупированной территории Херсонской области. По обвинению в совершении уголовного преступления по части 5 статьи 111-1 УК Украины, суд назначил ей наказание в виде десяти лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься организационно-распорядительной или административно-хозяйственной деятельностью на срок десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

Судом установлено, что обвиняемая, гражданка Украины, после полномасштабного вторжения сс рф на территорию Украины осталась на временно оккупированной территории и добровольно перешла на сторону оккупационных властей рф.

Ориентировочно с июня 2022 года до сих пор обвиняемая осуществляет руководство деятельностью в незаконных органах оккупационной администрации государства-агрессора на временно оккупированной территории Херсонской области.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

Справочно:

часть 5 статьи 111-1 УК Украины - Добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора на временно оккупированной территории или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории - (наказываются лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества).

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