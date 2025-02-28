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МОН обсуждает с партнерами изучение украинского языка как иностранного в школах

19:32, 28 февраля 2025
Министерство сейчас ведет переговоры с странами-партнерами по вопросу изучения украинского языка как иностранного.
МОН обсуждает с партнерами изучение украинского языка как иностранного в школах
Источник фото: yedyni.org
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Министерство образования и науки Украины ведет переговоры с странами-партнерами о возможности изучения в их школах украинского языка как иностранного. Об этом во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде 28 февраля сообщил глава МОН Оксен Лисовой.

«Дети действительно находятся в ситуации, когда вынуждены учить местный язык как иностранцы, иностранный язык, который изучается в той стране (в большинстве случаев английский или другой язык европейских стран), и второй иностранный язык. И тогда, чтобы снизить нагрузку и не учить одновременно три языка, они выбирают русский. Это действительно критическая ситуация», – сказал Лисовой, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что министерство сейчас ведет переговоры с странами-партнерами по вопросу изучения украинского языка как иностранного.

«Это необходимо делать, и это имеет перспективу. У нас есть положительная позиция со стороны министерств образования многих стран, с которыми мы работаем по этой теме. Она предусматривает изучение украинского языка иностранцами, то есть начинается с основ. Но с точки зрения снижения нагрузки для наших детей – это рационально», – указал министр.

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дети МОН Украины школа

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