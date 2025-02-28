В Литве попытались сжечь военную помощь для Украины – задержаны три человека

Зафиксирована попытка поджога радиолокационных станций для Украины в городе Шяуляй.

Фото: LRT

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В Литве в городе Шяуляй в прошлом году произошла попытка поджога военной помощи для Украины, в частности мобилизованной техники и радиолокационных станций. Генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас сообщил об этом инциденте во время ежегодной презентации деятельности полиции, пишет LRT.

По словам Паулаускаса, группа лиц, получившая приказ, пыталась поджечь собранную помощь. Однако благодаря эффективному сотрудничеству с разведывательными службами удалось вовремя установить лиц, причастных к этому преступлению. Сейчас задержаны три человека, а несколько других находятся в международном розыске.

«Это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляе, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину», - отметил Паулаускас.

Генеральная прокуратура Литвы пока не подтвердила эту информацию на запрос журналистов. В ноябре 2024 года были задержаны двое граждан Испании по подозрению в причастности к террористическому акту в Шяуляе, вероятно, по приказу российской разведки.

Паулаускас также отметил, что попытка поджога в Шяуляе и другие события, такие как инцидент в пункте выдачи посылок DHL в Германии, являются частью гибридной войны, которую ведут противники Литвы и Украины. «Действительно, мы уже воюем, это гибридная война. Да, это может быть не так очевидно, но все же это есть», - подытожил он.

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