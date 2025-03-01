Какой штраф грозит за продажу или сбор раннецветущих весенних растений

В Украине Государственная экологическая инспекция начала комплексные меры по сохранению редких и исчезающих раннецветущих растений. В частности, уже разработан и утвержден План совместных мероприятий на 2025 год. Он предусматривает создание рабочих групп и усиление государственного контроля за сохранением редких и краснокнижных видов растений.
Первоцветы – это народное название раннецветущих весенних растений. В целом таких растений насчитывается более 40 видов. Из-за массового сбора весной под угрозой уничтожения находятся подснежники, шафран, белоцвет, прострел, черемша, горицвет и другие.
Госэкоинспекция подчеркивает, что за незаконный сбор, транспортировку или реализацию этих растений предусмотрены значительные штрафы и административная ответственность:
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