Какой штраф грозит за продажу или сбор раннецветущих весенних растений

Из-за массового сбора весной под угрозой уничтожения находятся подснежники, шафран, белоцвет, прострел, черемша, горицвет.

Источник фото: Freepik

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В Украине Государственная экологическая инспекция начала комплексные меры по сохранению редких и исчезающих раннецветущих растений. В частности, уже разработан и утвержден План совместных мероприятий на 2025 год. Он предусматривает создание рабочих групп и усиление государственного контроля за сохранением редких и краснокнижных видов растений.

Первоцветы – это народное название раннецветущих весенних растений. В целом таких растений насчитывается более 40 видов. Из-за массового сбора весной под угрозой уничтожения находятся подснежники, шафран, белоцвет, прострел, черемша, горицвет и другие.

Госэкоинспекция подчеркивает, что за незаконный сбор, транспортировку или реализацию этих растений предусмотрены значительные штрафы и административная ответственность:

Часть первая статьи 88-1 КУоАП : за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от 510 до 1 700 гривен .

: за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира предусмотрен штраф от . Часть вторая статьи 88-1 : за те же действия, совершённые в отношении растений, которые произрастают в пределах природно-заповедного фонда, занесены в Красную книгу Украины или охраняются международными договорами, штраф составляет от 1 700 до 3 655 гривен .

: за те же действия, совершённые в отношении растений, которые произрастают в пределах природно-заповедного фонда, занесены в Красную книгу Украины или охраняются международными договорами, штраф составляет от . Статья 91 : за незаконный сбор растений в пределах природно-заповедного фонда предусмотрен штраф для граждан от 153 до 408 гривен с конфискацией средств правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов.

: за незаконный сбор растений в пределах природно-заповедного фонда предусмотрен штраф для граждан от с конфискацией средств правонарушения и незаконно добытых природных ресурсов. Статья 90: за уничтожение растений, занесённых в Красную книгу Украины, предусмотрен штраф для граждан от 340 до 510 гривен с последующей их конфискацией.

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