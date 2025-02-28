Не всегда нужно выделять гарантии безопасности, они могут быть скрыты в тексте, — Стефанчук о соглашении с США по ископаемым

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, соглашение имеет потенциал обеспечить «мощную» безопасность Украине.

Фото: expert.in.ua

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что гарантии безопасности могут быть скрыты в положениях соглашения о создании Инвестиционного фонда, которое готовится к подписанию Украиной и США. Об этом он заявил на брифинге 28 февраля.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом.

«Но не всегда нужно выделять гарантии безопасности как гарантии безопасности, иногда они могут быть скрыты в экономических вопросах, в социальных и других аспектах. Не обязательно писать, что мы передадим вам столько-то и такой-то оружия, если оно просто может поступить в рамках экономической помощи, условно говоря, в виде вклада в тот или иной фонд», — сказал Стефанчук.

По словам спикера парламента, соглашение имеет потенциал обеспечить «мощную» безопасность Украине и «имеет предварительный характер», а также будет содержать определенные изменения после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Также Стефанчук подчеркнул, что народные депутаты не принимали участия в подготовке соглашения.

«Есть вопросы, которые возлагаются на… Кабинет министров, а есть вопросы, которые возлагаются… на Верховную Раду. В Конституции четко определены полномочия», — сказал Стефанчук.

Он добавил, что пока решения правительства не потребуют утверждения в парламенте. Но «как только там будут приниматься решения, которые потребуют соответствующих законодательных инициатив, соответствующих утверждений… без Верховной Рады этого не произойдет».

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщал, что соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами будет предусматривать дополнительные положения, касающиеся экономического сотрудничества и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения об ископаемых с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Также мы писали, что Верховная Рада не поддержала вызов министров для объяснения деталей одобренного Кабмином соглашения с США по поводу полезных ископаемых.

Напомним, 26 февраля в СМИ появился текст соглашения, запланированного между США и Украиной, об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления.

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