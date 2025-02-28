Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Львовщине мужчина более года был в СВЧ из-за ухода за бабушкой – что решил суд

18:58, 28 февраля 2025
Военнослужащий, который оставил часть из-за больной бабушки, получил наказание с испытательным сроком.
На Львовщине мужчина более года был в СВЧ из-за ухода за бабушкой – что решил суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил свою часть на год из-за ухода за больной бабушкой. Об этом говорится в решении Яворивского районного суда Львовской области по делу № 944/2837/23.

13 января 2022 года военнослужащий, служивший по контракту, оставил свою часть, которая временно дислоцировалась на территории Международного центра миротворчества и безопасности, без уважительных причин. Он находился вне части более года и только 27 апреля 2023 года добровольно явился в прокуратуру.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и пояснил, что причиной самовольного оставления части стали семейные обстоятельства, в частности необходимость ухода за больной бабушкой. Мужчина раскаялся и попросил суд назначить наказание с испытательным сроком из-за своего молодого возраста.

Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и назначил наказание в виде трехлетнего лишения свободы. В то же время, учитывая раскаяние подсудимого, его молодой возраст и обстоятельства дела, суд решил освободить его от отбывания наказания, назначив испытательный срок на один год.

Военнослужащий обязался выполнять все обязанности, предусмотренные испытательным сроком, согласно Уголовному кодексу Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Львов военные СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мы никогда не примем просто прекращение огня – Владимир Зеленский заявил о необходимости гарантий безопасности

Дональд Трамп говорит о быстром завершении войны, Владимир Зеленский – о необходимости гарантий безопасности – о чем говорят президенты в Овальном кабинете.

Дональд Трамп: Соглашение по полезным ископаемым является «большим обязательством США» и будет подписано сегодня

Президент Украины также сказал журналистам, что хочет обсудить то, что «США готовы сделать» во время встречи с Трампом.

Дональд Трамп встретил Владимира Зеленского у Белого дома

В Белом доме началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Считать среднюю зарплату и общее количество работников для бронирования будут по-новому – Кабмин внес изменения

В частности, правительство поручило учитывать в общем количестве военнообязанных, подлежащих бронированию, уже мобилизованных после 18 мая 2024 года работников.

Кабмин уволил Инну Богатых от должности заместителя министра юстиции

Инна Богатых отвечала в частности за обеспечение реализации государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых наложена санкция в виде блокирования активов по решению СНБО.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури