На Львовщине мужчина более года был в СВЧ из-за ухода за бабушкой – что решил суд

Военнослужащий, который оставил часть из-за больной бабушки, получил наказание с испытательным сроком.

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Во Львовской области суд вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил свою часть на год из-за ухода за больной бабушкой. Об этом говорится в решении Яворивского районного суда Львовской области по делу № 944/2837/23.

13 января 2022 года военнослужащий, служивший по контракту, оставил свою часть, которая временно дислоцировалась на территории Международного центра миротворчества и безопасности, без уважительных причин. Он находился вне части более года и только 27 апреля 2023 года добровольно явился в прокуратуру.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и пояснил, что причиной самовольного оставления части стали семейные обстоятельства, в частности необходимость ухода за больной бабушкой. Мужчина раскаялся и попросил суд назначить наказание с испытательным сроком из-за своего молодого возраста.

Суд признал его виновным в самовольном оставлении части и назначил наказание в виде трехлетнего лишения свободы. В то же время, учитывая раскаяние подсудимого, его молодой возраст и обстоятельства дела, суд решил освободить его от отбывания наказания, назначив испытательный срок на один год.

Военнослужащий обязался выполнять все обязанности, предусмотренные испытательным сроком, согласно Уголовному кодексу Украины.

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