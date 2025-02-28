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Верхолазы ГСЧС до сих пор ликвидируют очаги тления на ЧАЭС – Светлана Гринчук

14:09, 28 февраля 2025
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщила о последствиях российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС.
Верхолазы ГСЧС до сих пор ликвидируют очаги тления на ЧАЭС – Светлана Гринчук
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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук сообщила о последствиях российского удара по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Так, по состоянию на 28 февраля верхолазы-спасатели проводят частичное раскрытие конструкции и ликвидацию очагов тления.

С помощью дронов с тепловизором осуществляется постоянный аэромониторинг, также дополнительно ведется мониторинг с помощью ручных тепловизоров.

«Это не означает, что постоянно идет пожар… За последние несколько дней на северной части арки мы находили очаги тления. Поэтому нам нужно снимать верхнюю обшивку и тушить», — указала министр.

Гринчук отметила, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается без изменений и никак не менялся.

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АЭС Чернобыль

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