Верхолази ДСНС досі ліквідовують осередки тління на ЧАЕС – Світлана Гринчук

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів повідомила про наслідки російського удару по об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС.

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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук повідомила про наслідки російського удару по об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Так, станом на 28 лютого верхолази-рятувальники проводять часткове розкриття конструкції̈ та ліквідацію осередків тління.

За допомогою дронів з телевізором здійснюється постійний аеромоніторинг, також додатково ведеться моніторинг за допомогою ручних телевізорів.

«Це не означає, що постійно триває пожежа… За останні декілька днів на північній частині арки ми знаходили осередки тління. Тож нам потрібно знімати верхню обшивку та гасити», — вказала міністр.

Гринчук вказала, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін і ніяк не мінявся.

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