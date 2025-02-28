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На профтехосвіту чекають реформи – до Кабміну уже подали законопроект

17:44, 28 лютого 2025
Зараз триває робота над ним і, можливо, найближчими тижнями він буде винесений на голосування в Кабінеті Міністрів.
На профтехосвіту чекають реформи – до Кабміну уже подали законопроект
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Законопроект «Про професійну освіту» вже подали до Кабінету Міністрів для опрацювання та винесення на голосування. Про це 28 лютого під час години запитань до Уряду у Верховній Раді сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, зараз триває робота над ним і, можливо, найближчими тижнями він буде винесений на голосування в Кабінеті Міністрів.

За словами Лісового, документ передбачає поступовий перехід закладів професійної освіти в іншу організаційно-правову форму — комунальні неприбуткові підприємства. Міністр вказав, що процес модернізації інфраструктури тісно пов'язаний з майбутніми змінами політики в профтехосвіті.

«Ми плануємо впровадити короткотермінові та середньотермінові програми для навчання дорослих людей, внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, зокрема. Крім того, передбачаємо зближення з бізнесом, значно посилюючи вплив бізнесу на діяльність цих майбутніх комунальних неприбуткових підприємств. Великий акцент зроблений на дуальну освіту в професійно-технічних закладах. У законі також закріплені інші важливі новації», — зазначив Лісовий.

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Кабінет Міністрів України

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