На профтехобразование оживают реформы – в Кабмин уже подали законопроект

Сейчас ведется работа над ним, и, возможно, в ближайшие недели он будет вынесен на голосование в Кабинете Министров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законопроект «О профессиональном образовании» уже подан в Кабинет Министров для обработки и вынесения на голосование. Об этом 28 февраля во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, сейчас ведется работа над ним, и, возможно, в ближайшие недели он будет вынесен на голосование в Кабинете Министров.

По словам Лисового, документ предусматривает постепенный переход учреждений профессионального образования в другую организационно-правовую форму — коммунальные некоммерческие предприятия. Министр указал, что процесс модернизации инфраструктуры тесно связан с будущими изменениями политики в профессиональном образовании.

«Мы планируем внедрить краткосрочные и среднесрочные программы для обучения взрослых людей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов, в частности. Кроме того, предусматриваем сближение с бизнесом, значительно усиливая влияние бизнеса на деятельность этих будущих коммунальных некоммерческих предприятий. Большой акцент сделан на дуальное образование в профессионально-технических учреждениях. В законе также закреплены другие важные новации», — отметил Лисовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.