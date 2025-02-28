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На профтехобразование оживают реформы – в Кабмин уже подали законопроект

17:44, 28 февраля 2025
Сейчас ведется работа над ним, и, возможно, в ближайшие недели он будет вынесен на голосование в Кабинете Министров.
На профтехобразование оживают реформы – в Кабмин уже подали законопроект
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Законопроект «О профессиональном образовании» уже подан в Кабинет Министров для обработки и вынесения на голосование. Об этом 28 февраля во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

По его словам, сейчас ведется работа над ним, и, возможно, в ближайшие недели он будет вынесен на голосование в Кабинете Министров.

По словам Лисового, документ предусматривает постепенный переход учреждений профессионального образования в другую организационно-правовую форму — коммунальные некоммерческие предприятия. Министр указал, что процесс модернизации инфраструктуры тесно связан с будущими изменениями политики в профессиональном образовании.

«Мы планируем внедрить краткосрочные и среднесрочные программы для обучения взрослых людей, внутренне перемещенных лиц и ветеранов, в частности. Кроме того, предусматриваем сближение с бизнесом, значительно усиливая влияние бизнеса на деятельность этих будущих коммунальных некоммерческих предприятий. Большой акцент сделан на дуальное образование в профессионально-технических учреждениях. В законе также закреплены другие важные новации», — отметил Лисовой.

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Кабинет Министров Украины

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