Умерла старейшая женщина, пережившая Холокост, Роуз Жироне

В США умерла 113-летняя Роуз Жироне, старейшая из тех, кто пережил Холокост.

Фото: УНН

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В понедельник, 26 февраля, в Нью-Йорке умерла 113-летняя Роуз Жироне, которая считалась старейшей из тех, кто пережил Холокост. Об этом сообщает Associated Press.

Роуз Жироне родилась 13 января 1912 года в польском городе Янов. В возрасте 6 лет ее семья переехала в немецкий Гамбург. В 1937 году, уже после ее брака в Бреслау (теперь Вроцлав, Польша), нацисты арестовали ее мужа и отправили в концентрационный лагерь Бухенвальд. На девятом месяце беременности, после рождения дочери, она добилась освобождения мужа благодаря китайским визам.

В 1941 году, после того как еврейских беженцев выгнали в гетто, семья Жироне переехала в Шанхай, где они жили в стесненных условиях в ванной комнате дома. После окончания Второй мировой войны они переехали в Сан-Франциско в 1947 году благодаря помощи родственников из США.

Исследование, обнародованное в прошлом году Claims Conference, свидетельствует, что Роуз Жироне была среди 245 000 выживших в Холокосте, которые до сих пор живут в более чем 90 странах мира. Ее возраст был среди старейших среди тех, кто пережил этот трагический период.

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